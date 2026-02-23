Q-Delta IL VIAGGIO NEL TEMPO | Tratto da Silvio Toriello News

Sette esperti, tra fisici teorici, ingegneri e un matematico appassionato di curve chiuse di tipo tempo, hanno avviato uno studio approfondito sulla possibilità di viaggiare nel tempo. La causa principale di questa ricerca nasce dal desiderio di comprendere meglio le leggi che regolano lo spazio-tempo e di trovare soluzioni pratiche per realizzare il viaggio temporale. Il gruppo analizza modelli complessi e sperimenta con nuove teorie per superare le barriere finora considerate insormontabili.

Erano in sette. Fisici teorici, ingegneri, un matematico ossessionato dalle curve chiuse di tipo tempo. Per anni avevano lavorato su un'ipotesi che molti colleghi consideravano fantascienza: non spostare un corpo nel tempo, ma disallineare la sua posizione rispetto al presente, agganciandolo a un punto del passato ancora "informazionalmente accessibile" nel tessuto quantistico dell'universo. Il primo test con materia inerte fu un successo parziale. Un sensore atomico sparì per 0,4 secondi. Tornò danneggiato, con una data interna retrodatata di 18 ore. Non era una prova definitiva, ma bastò per superare il punto di non ritorno.