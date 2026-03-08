Napoli Alisson Santos sulle orme di Kvaratskhelia | è già nata una stella! Dal paragone all’entusiasmo dei tifosi sognando la Seleção

Alisson Santos sta attirando l’attenzione dei tifosi del Napoli grazie alle sue prestazioni sulla fascia sinistra, facendo parlare di sé come possibile erede di Kvaratskhelia. Il giovane calciatore ha già conquistato l’entusiasmo del pubblico, che lo paragona all’esterno georgiano e sogna in grande per la sua carriera con la maglia azzurra.

Alisson Santos, il Napoli ha trovato il nuovo Kvaratskhelia? (Gazzetta) Vergara conquista Conte e ora sogna la Nazionale: a Napoli è nata una stella! Si pensa già al rinnovoTonali via dal Newcastle? Tra l'ipotesi ritorno in Serie A e i top club alla finestra: svelati i piani del centrocampista Calciomercato Juve,... Una selezione di notizie su Alisson Santos. Temi più discussi: Il Napoli batte il Torino 2-1 al Maradona: ad Alisson Santos ed Elmas risponde Casadei; Vittoria Napoli: tutta la gioia di Conte, Alisson Santos, Politano ed Elmas Serie A Enilive; Napoli, Alisson Santos convince tutti: sarà riscattato; Il brasiliano Alisson Santos ha conquistato Conte, pronto il riscatto. Alisson Santos trascina il Napoli, Gazzetta azzarda: È il nuovo Kvara?Alisson Santos trascina il Napoli alla vittoria sul Torino con un gol e una prestazione di altissimo livello. Cresce la suggestione: il brasiliano può davvero essere il nuovo Kvaratskhelia? tuttonapoli.net Alisson Santos, il Napoli ha trovato il nuovo Kvaratskhelia? (Gazzetta)Con Alisson Santos il Napoli ha trovato il nuovo Kvaratskhelia? Ruolo e caratteristiche oscillano tra il simile e l'identico. ilnapolista.it Tifosi del Napoli avvisano: "#Alisson forte, ma niente paragoni con Kvara e Lavezzi" Ma cosa pensano i tifosi del Napoli sull'esterno offensivo brasiliano E' davvero Alisson Santos il futuro titolare della corsia mancina, quella occupata anche dal fuoricl - facebook.com facebook VIDEO - Napoli-Torino: Alisson Santos migliore in campo, tenero abbraccio con la mamma nel post gara