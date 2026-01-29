Napoli vive una notte di emozioni contrastanti. Vergara segna al Maradona, un momento che definisce speciale, ma subito dopo l’eliminazione lascia l’amaro in bocca. La gioia di aver segnato in casa propria si mescola alla delusione per la fine del sogno europeo. Una notte difficile da dimenticare, nel bene e nel male.

"> Una notte difficile da dimenticare, nel bene e nel male. Antonio Vergara ha vissuto contro il Chelsea la sua prima volta in Champions League da protagonista, coronata dal primo gol europeo davanti al pubblico del Maradona. Un’emozione forte, che però non basta a cancellare l’amarezza per l’eliminazione del Napoli. Ai microfoni ufficiali UEFA, il giovane attaccante azzurro ha raccontato le sensazioni del dopo gara: «È stato emozionante segnare al Maradona, soprattutto in una partita così importante. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Vergara tra emozione e amarezza: «Segnare al Maradona è stato speciale, ma l’eliminazione fa male»

Approfondimenti su Napoli Maradona

Antonio Vergara ha parlato subito dopo la sconfitta al Maradona.

Antonio Vergara ha espresso la sua soddisfazione per il debutto da titolare allo stadio Maradona, sottolineando l’emozione speciale di giocare in un contesto così importante.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Napoli Maradona

Argomenti discussi: Napoli, Vergara tra primo gol speciale ed eliminazione: Dispiace, ma che emozione segnare al Maradona; Copenaghen-Napoli, Vergara: Porto con me fame e napoletanità; Vergara raggio di luce nel momento buio del Napoli: contro il Chelsea lo attende un altro step da favola; Copenaghen-Napoli 1-1, Larsson risponde a McTominay.

Napoli, per Vergara una notte da ricordare: Che emozione il gol, lo facevo sempre in allenamentoAntonio Vergara è stato senza dubbio il migliore in campo per il Napoli nella sconfitta contro il Chelsea che ha causato l'eliminazione dalla. tuttomercatoweb.com

DAZN - Napoli, Vergara: Giocare al Maradona da napoletano è un’emozione unica, Conte mi ha detto di stare tranquilloNAPOLI - Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Sassuolo. Ecco quanto evidenziato da Napoli Magazine: Non mi aspettavo di giocare ... napolimagazine.com

MA CHE GOAL HA FATTO VERGARA #napoli #chelsea #vergara #championsleague - facebook.com facebook