Stasera allo stadio Maradona si svolge una partita tra Napoli e Torino, mentre l'artista Sal Da Vinci si esibisce prima dell'incontro. L'evento si svolge in una cornice di entusiasmo tra tifosi e spettatori, che si riuniscono per seguire la partita e ascoltare la performance musicale. La serata combina sport e musica, creando un'atmosfera di festa nel quartiere di Napoli.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Maradona si prepara a vivere una serata particolare tra calcio, musica e passione azzurra. In occasione della sfida tra Napoli e Torino, il club ha deciso di regalare una sorpresa ai tifosi invitando allo stadio Sal Da Vinci, fresco vincitore del Festival di Sanremo. Come racconta Pasquale Tina su Repubblica Napoli, il cantante napoletano sarà presente venerdì sera a Fuorigrotta per assistere alla partita e ricevere l’abbraccio del pubblico azzurro. Il suo brano vincitore, «Per Sempre sì», è diventato rapidamente un tormentone anche sui social e al Maradona non mancherà l’occasione per cantarlo insieme ai tifosi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “Il Maradona accoglie Sal Da Vinci, notte speciale per Napoli-Torino”

