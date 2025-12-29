Neres Juve | aumentano i rimpianti? Cosa poteva succedere nell’estate del 2022…C’entra Di Maria! Retroscena inaspettato
Neres-Juve: quali erano le possibilità e i sviluppi dell’estate 2022? Tra retroscena inaspettati e il coinvolgimento di Di Maria, emergono dettagli che potrebbero aver influenzato il percorso delle due squadre. Analizziamo i fatti e le scelte prese, offrendo una panoramica chiara e obiettiva sulle vicende di quel periodo.
Neres Juve: retroscena a sorpresa sull’attuale top player del Napoli. Cosa successe nell’estate del 2022, tutti i dettagli. Le vie del calciomercato sono infinite e spesso fatte di bivi che cambiano la storia recente dei club. Uno di questi “Sliding Doors” clamorosi riguarda David Neres, l’esterno d’attacco brasiliano classe 1997 che oggi sta facendo impazzire le difese avversarie con la maglia del Napoli. Secondo quanto riportato da Il Giornale, il talento carioca sarebbe potuto essere un idolo dello Stadium già tre anni fa. Nell’estate del 2022, infatti, il suo approdo alla Juve era molto più di una semplice suggestione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
