Ko pesante per la Virtus La Sancat conquista lo scontro salvezza

La Virtus Certaldo ha subito una pesante sconfitta in casa contro la Sancat Firenze, che si è imposta con un punteggio di 79-61. I giocatori della Virtus hanno segnato principalmente con Rettori e Mencherini, entrambi in doppia cifra, ma non sono riusciti a fermare l’attacco avversario. La Sancat Firenze ha così conquistato una vittoria fondamentale nello scontro diretto per la salvezza.

Virtus Certaldo 61 Sancat Firenze 79 VIRTUS CERTALDO: Rettori 14, Mencherini 11, Maltomini 8, Ricci 8, Ceccarelli 6, Gualtieri 6, Silveira 5, Rosi 2, Cucini 1, Guainai, Viviani n.e., Ceccatelli n.e. All.: Crocetti. SANCAT BASKET FIRENZE: Ricci 5, Pinarelli 22, Niccoli 14, Camiciottoli 16, Degli Innocenti 6, Matichecchia, Ghinassi 6, Brogi 1, Masini, Caselli 9, Mariani. All.: Calamai. Arbitri: Barone di Ponsacco e Pucciarelli di Cascina. Parziali: 17-23, 40-37, 49-56. CERTALDO – Pesante ko per la Virtus Certaldo, superata al Pala Canonica nello scontro salvezza contro la Sancat. Dopo un piccolo equilibrio iniziale, gli ospiti piazzano un break di 0-15 che indirizza di fatto la gara.