Ko pesante La Virtus affonda a Livorno

La Virtus Imola è stata sconfitta a Livorno con il punteggio di 93 a 68. La squadra locale ha visto in Alibegovic e Gabrovsek i principali marcatori, con 23 e 22 punti rispettivamente. Per Imola, Lucarelli ha segnato 17 punti, mentre altri giocatori non sono riusciti a incidere significativamente sulla partita. La gara si è svolta al Verodol Livorno.

LIVORNO 93 VIRTUS IMOLA 68 VERODOL LIVORNO: Ebeling 11, Mennella 5, Alibegovic 23, Leonzio ne, Venucci 8, Gabrovsek 22, Donzelli, Bonacini ne, Klyuchnyk 4, Virant 3, Lucarelli 17. All.: Turchetto. VIRTUS IMOLA: Baldi 12, Stankevicius 8, Mazzoni 5, Errede 3, Tambwe 4, Melchiorri 8, Ricci ne, Metsla 5, Giorgi 11, Cosma, Sanviti 3, Pollini 9. All.: Baldiraghi. Arbitri: Spinello, Martinelli e La Grotta. Note: parziali 18-17, 50-34, 64-52. Tiri liberi: Livorno 1718, Imola 1622. Tiri da 3 punti: 1227, 827, Tiri da 2 punti: 2039, 1434. Rimbalzi: 40, 35. Usciti per cinque falli: Giorgi, Tambwe. Non passa da queste sfide la salvezza della Virtus. E forse nemmeno dalle prossime due, quando al PalaRuggi arriveranno Virtus Roma e Latina.