Fiorentina ancora ko decide Sorensen | al Parma lo scontro diretto salvezza

Diciassettesima giornata di Serie A che si è aperta con lo scontro salvezza tra Parma e Fiorentina, chiusosi con la vittoria per 1-0 della formazione di casa. Tre punti molto importanti per i ragazzi di Cuesta, che salgono a quota 17 mettendo qualche lunghezza di distanza rispetto al terzultimo posto. Per i viola resta invece un'illusione il successo contro l'Udinese nello scorso turno, con una classifica che continua ad essere tremenda visto l'ultimo posto con soli 9 punti racimolati. Parma-Fiorentina, il racconto del match. Ad inizio match è il Parma che prova a partire forte, facendosi vedere in un paio di circostanze dalle parti dell'area di rigore viola, creando una grande opportunità al 32? con Ondrejka, che però a pochi metri dalla porta non trova lo specchio.

