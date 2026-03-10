Domenica, il giornalista d’inchiesta è stato aggredito da circa dieci ultras del Milan durante un evento pubblico. Dopo l’accaduto, ha dichiarato di non aver ricevuto supporto né dai tifosi né dai rappresentanti delle due società di calcio coinvolte. Da anni, Davi si occupa di indagare sui collegamenti tra le curve di Inter e Milan, società sportive e criminalità.

Klaus Davi, noto giornalista d'inchiesta, sta documentando da anni gli intrecci tra le curve di Inter e Milan, società e criminalità organizzata. Per questo motivo, prima del derby, è stato accerchiato e picchiato da una decina di ultras rossoneri. Ne ha parlato a Radio Crc. Le parole di Davi. Di seguito le sue parole: "Mi trovo a Milano ormai da due anni da quando Antonio Bellocco è stato ucciso. Ho partecipato a tutte le riunioni dei banditi di Milan e Inter. Mi occupo da una vita di ricostruire i complessi legami tra la criminalità organizzata di Rosarno, Milano e San Ferdinando. Mi trovavo nell'area vicino allo Stadio dalle 17 per fare l'ennesimo sopralluogo.

© Ilnapolista.it - Klaus Davi: “Domenica sono stato aggredito da una decina di ultras del Milan e non ho ricevuto solidarietà dai due club”

