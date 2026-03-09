A Milano, durante una partita a San Siro, una decina di ultras rossoneri ha circondato, immobilizzato e colpito con calci e pugni una persona. L’episodio si è verificato nel corso dell'incontro e ha coinvolto individui appartenenti al gruppo ultrà del Milan. La vittima è stata presa di mira mentre si trovava all’interno dello stadio, senza che siano stati ancora resi noti dettagli sulle eventuali motivazioni o conseguenze.

Una decina di ultras milanisti ha accerchiato, immobilizzato e colpito a calci e pugni il giornalista Klaus Davi che nel pomeriggio di domenica si trovava a Milano in Piazza Axum, tradizionale ritrovo della tifoseria milanista, dove gli appartenenti al movimento di “Banditi Curva Sud Milano” si erano dati appuntamento per il derby di domenica sera, tra l’altro a margine dell’iniziativa promossa dai City Angels “Derby della solidarietà” con cui le due tifoserie avversarie hanno raccolto fondi per i senzatetto. Lo rende noto il legale del giornalista Eugenio Minniti. Davi – che da due anni sta conducendo un’inchiesta sulle infiltrazioni della... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, Klaus Davi aggredito da ultras rossoneri a San Siro

Articoli correlati

Calci e pugni, Klaus Davi aggredito da un gruppo di ultrà del MilanMilano, 9 marzo 2026 – Una decina di ultras milanisti ha accerchiato, immobilizzato e colpito a calci e pugni il giornalista Klaus Davi che nel...

“Ricoverato in ospedale”. Klaus Davi, le sue condizioniUna notte come tante, una stanza d’hotel e quel silenzio tipico delle ore più fragili.

Altri aggiornamenti su Klaus Davi

Calci e pugni, Klaus Davi aggredito da un gruppo di ultrà del MilanIl giornalista, che da due anni sta conducendo un'inchiesta sulle infiltrazioni della criminalità organizzata, è stato accerchiato e picchiato da una decina di uomini nel pomeriggio di domenica in Pia ... msn.com

'Ndrangheta in curva, dieci ultras incappucciati pestano il giornalista Klaus DaviL’aggressione in Piazza Axum durante il Derby della solidarietà: nel mirino il reporter che indaga sui legami tra tifo organizzato e clan Bellocco. Il legale: Milano non è Teheran, basta zone franc ... msn.com