Terminator 7 senza Arnold Schwarzenegger | James Cameron conferma l' addio a T-800

Il futuro della saga di Terminator si fa incerto: James Cameron annuncia che Terminator 7 non vedrà Arnold Schwarzenegger riprendere il suo iconico ruolo di T-800. Il celebre regista di Avatar – Fuoco e cenere conferma un nuovo capitolo senza l’androide antieroe, segnando un'importante svolta nella lunga storia della serie e lasciando i fan in attesa di scoprire cosa riserverà questa rinascita.

Il regista di Avatar - Fuoco e cenere ha confermato l'assenza del volto simbolo del franchise nel prossimo capitlo della saga che ripartirà senza l'androide antieroe. Il prossimo sarà un Terminator senza Terminator. Arnold Schwarzenegger non parteciperà al settimo capitolo del franchise, e la conferma arriva direttamente da James Cameron. La star ha interpretato T-800 sin dal primo film del 1984 ma ora dirà addio al personaggio. Il motivo è molto semplice: è temo che una nuova generazione di personaggi prenda le redini della saga sci-fi di James Cameron. Ne ha parlato lo stesso regista nel corso di un'intervista a The Hollywood Reporter. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

James Cameron sta preparando ‘Terminator 7’.

