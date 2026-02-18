Tuffi Riccione vola agli Italiani di Bolzano | quattro ori e quinto posto a squadre

La Polisportiva Riccione ha conquistato quattro medaglie d’oro ai Campionati Italiani Invernali Tuffi Master e Propaganda a Bolzano, dal 12 al 15 febbraio. La causa di questo successo risiede nella preparazione intensa e nella determinazione degli atleti, che hanno dato il massimo in ogni tuffo. Tra i protagonisti, alcuni giovani si sono distinti per prestazioni sorprendenti, portando la squadra a un risultato storico. La squadra ha anche concluso al quinto posto nella competizione a squadre, un risultato che ha sorpreso molti.

Brilla la Polisportiva Riccione ai campionati di Bolzano: Facchini cala il poker, Cabalisti conquista un bronzo e la squadra si conferma tra le migliori realtà nazionali La Polisportiva Riccione ha brillato ai Campionati Italiani Invernali Tuffi Master e Propaganda tenutisi a Bolzano dal 12 al 15 febbraio, portando a casa risultati straordinari grazie all’impegno e alla bravura dei suoi atleti. La squadra ha partecipato con otto atleti e si è classificata al 5° posto nella classifica societaria, dimostrando un’ottima performance complessiva. Poker d’ori per Marco Facchini (categoria 40-49) che ha dominato la competizione conquistando quattro medaglie d’oro in diverse discipline: trampolino di 1 metro, piattaforma, sincro trampolino dei 3 metri (cat.🔗 Leggi su Riminitoday.it Como-Torino 6-0, granata travolti e Fabregas vola al quinto postoUna partita decisiva a Como ha visto i padroni di casa imporsi con un netto 6-0 sul Torino, portandosi al quinto posto in classifica. Lotta italiana, il Club Atletico Bologna vola: due ori e quattro bronzi per il team di Zappalà. Il Cab brilla nella Coppa PiemonteIl Club Atletico Bologna si distingue nel panorama della lotta italiana, conquistando due medaglie d’oro e quattro di bronzo alla Coppa Piemonte Open. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Tuffi, Riccione vola agli Italiani: 4 ori e quinto posto a BolzanoLa Polisportiva Riccione – sezione tuffi torna da Bolzano con un bottino importante. Ai Campionati Italiani Invernali Tuffi Master e Propaganda, disputati dal ... chiamamicitta.it Tuffi, Riccione vola agli Italiani di Bolzano: quattro ori e quinto posto a squadreBrilla la Polisportiva Riccione ai campionati di Bolzano: Facchini cala il poker, Cabalisti conquista un bronzo e la squadra si conferma tra le migliori realtà nazionali ... riminitoday.it CRITERIA GIOVANILI LIFESAVING PRIMAVERILI Stadio del Nuoto Riccione 4/8 Febbraio 2026. I nuotatori dell'Ippocampo Civitanova Settore Salvamento sono stati impegnati in una delle manifestazioni più importanti a livello nazionale dove si sono confr facebook