Kickboxing 11enne di Trecate trionfa ad Atene | primo posto alla European Cup

Un ragazzino di appena 11 anni di Trecate ha conquistato il primo posto alla European Cup di kickboxing ad Atene. Samuel Mario Cavallero, che si allena nel suo paese, ha dato prova di grande talento e determinazione vincendo la competizione internazionale svoltasi dal 23 al 25 gennaio. È un risultato che sorprende, anche perché si tratta di un giovane così giovane che già si afferma a livello europeo.

Il giovanissimo Samuel Mario Cavallero ha conquistato la medaglia d'oro vincendo un combattimento nella categoria Intermediate young cadets L'11enne Samuel Mario Cavallero ha infatti trionfato agli European Cup di kickboxing che si sono svolti dal 23 al 25 gennaio ad Atene. Il giovanissimo trecatese, atleta della Fusion Kickboxing Team di Marnate (Varese) ha conquistato la medaglia d'oro vincendo un combattimento nella categoria Intermediate young cadets. La prossima sfida in programma per Samuel è quella dei Campionati italiani di Jesolo.🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

