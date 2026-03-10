Keeper | la foresta diventa mostro 98 minuti di terrore

Il 12 marzo 2026 i cinema italiani proietteranno Keeper – L’Eletta, un nuovo film horror diretto da Osgood Perkins e interpretato da Tatiana Maslany. La pellicola dura 98 minuti e racconta di una foresta che si trasforma in un mostro. La distribuzione del film è prevista in diverse sale del paese.

Il 12 marzo 2026 i cinema italiani accoglieranno Keeper – L'Eletta, il nuovo film horror diretto da Osgood Perkins e interpretato da Tatiana Maslany. La pellicola promette di trasformare un semplice weekend in una baita isolata in un'esperienza di tensione psicologica e soprannaturale. Un'esclusiva clip già disponibile offre uno sguardo su come la natura diventi protagonista attiva della narrazione. Questo progetto nasce dalla collaborazione tra Oddfellows e Be Water Film con Medusa Film, portando in sala un'opera che segue il successo globale di Longlegs. La storia vede Liz e Malcolm cercare rifugio nel bosco, solo per scoprire che l'ambiente non è neutrale ma ossessivo.