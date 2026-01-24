Ghost Keeper è un gestionale horror che propone un’esperienza insolita, in cui il giocatore assume il ruolo del vero mostro. Con una narrazione diretta e intuitive meccaniche di gioco, il titolo si distingue per la sua originalità e atmosfera coinvolgente, offrendo un approccio diverso rispetto ai classici giochi del genere. Un titolo che invita a esplorare un’idea semplice ma ben sviluppata, mantenendo un tono sobrio e chiaro.

Ghost Keeper prende un'idea tanto semplice quanto irresistibile e la trasforma nel suo vero punto di forza: qui non interpreti l'eroe che entra in una casa infestata con la torcia in mano, ma diventi il cuore stesso dell'incubo. Sei un Guardiano dei Fantasmi, una figura oscura che comanda servitori demoniaci, evoca presenze inquietanti e costruisce strategie di paura per piegare i vivi. È un gioco che mescola l'anima "vecchia scuola", fatta di gestione, controllo e scelte tattiche, con una serie di soluzioni moderne che rendono l'esperienza più fluida e più divertente da seguire, soprattutto quando inizi a prendere confidenza con le meccaniche.

© Gamerbrain.net - Ghost Keeper Recensione: Il gestionale horror dove il giocatore è il vero mostro

