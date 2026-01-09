Rapunzel torna al cinema | Kathryn Hahn vicina al ruolo di Madre Gothel nel film Disney

Kathryn Hahn è in trattative per interpretare Madre Gothel nel prossimo film live-action Disney ispirato a Rapunzel. La presenza dell’attrice potrebbe contribuire a ricreare l’atmosfera della celebre fiaba, portando sul grande schermo un nuovo adattamento della storia. Il progetto si inserisce nella volontà della Disney di aggiornare i classici, mantenendo però l’essenza delle narrazioni originali. L’uscita è prevista in una data ancora da definire.

Kathryn Hahn sarebbe in trattative per vestire i panni di Madre Gothel nel film live-action Disney ispirato a Rapunzel. La notizia arriva dopo l’annuncio ufficiale dei protagonisti. Al momento Disney non ha rilasciato commenti ufficiali, ma le trattative sono considerate in fase avanzata. L’eventuale ingresso di Hahn nel cast rappresenterebbe una scelta molto attesa dal pubblico. Il casting di Kathryn Hahn come Madre Gothel segnerebbe l’ennesima interpretazione “da villain” per un’attrice che ha già dimostrato grande efficacia in ruoli ambigui e antagonisti. Il personaggio di Madre Gothel è noto per dialoghi particolarmente incisivi e per il numero musicale “Mother Knows Best”, elemento che nel live-action dovrebbe essere riproposto, confermando l’importanza della componente musicale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

