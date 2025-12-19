Kanye West in Italia a luglio 2026 | annunciato un concerto alla RCF Arena

Kanye West torna in Italia, questa volta a luglio 2026, con un atteso concerto alla RCF Arena. Dopo le delusioni del 2023 e la cancellazione dell’evento a Campovolo, i fan possono finalmente riaccendere la speranza di vederlo dal vivo, in una data che promette di essere imperdibile. L’attesa si rinnova, e il ritorno di Kanye in Italia segna un nuovo capitolo per i suoi ammiratori italiani.

Nel 2023 i fan ci avevano sperato, fino alla cancellazione ufficiale del concerto che avrebbe dovuto tenere a Campovolo, dopo mesi di promesse e smentite. Ora, però, sembra essere arrivato il loro momento: Kanye West sarà in Italia la prossima estate, per un unico grande show. Appuntamento a sabato 18 luglio 2026 presso la RCF Arena di Reggio Emilia, la struttura creata appositamente per gli eventi musicali. Ye sarà headliner della prima edizione di un nuovo festival, chiamato Hellwatt, che si svolgerà proprio alla RCF Arena nell’arco di tre weekend, dal 4 luglio al 18 luglio. Il programma completo della manifestazione non è ancora disponibile, ma gli organizzatori lo presenteranno ufficialmente tra fine gennaio e inizio febbraio 2026. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

