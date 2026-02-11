Sabato 14 febbraio a Firenze si svolge un incontro dedicato al tema del fine vita. Un appuntamento che richiama persone interessate a discutere di diritti, scelte e questioni etiche legate alla fine della vita. L’evento si tiene nel giorno di San Valentino, ma il focus resta su un tema molto serio e spesso al centro di polemiche e riflessioni.

Firenze, 11 febbraio 2026 – Un confronto aperto su uno dei temi più delicati e dibattuti del nostro tempo: il fine vita. Sabato 14 febbraio alle 16.30, l’Aula magna di Palazzo Salviati (via de' Serragli 49) ospiterà l’incontro "Liberi fino alla fine", dedicato alla legge toscana sul suicidio medicalmente assistito, approvata nel 2025 e successivamente dichiarata non illegittima dalla Corte Costituzionale, pur con alcune parti che andranno modificate. L’iniziativa è promossa dalla Chiesa valdese di Firenze e dal Centro culturale protestante "Vermigli" e si inserisce nel calendario della Settimana della Libertà, che ricorda la concessione dei diritti politici ai valdesi nel Regno di Sardegna, il 17 febbraio 1848. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Liberi fino alla fine". Sabato 14 febbraio un incontro sul fine vita a Firenze

A Firenze si tiene un incontro sul fine vita.

