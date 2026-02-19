Pagelle Juventus Women Wolfsburg | Carbonell fino alla fine Godo incompiuta VOTI

La partita tra Juventus Women e Wolfsburg si è conclusa con una vittoria combattuta, ma la protagonista è stata Carbonell, che ha dato il massimo fino all’ultimo minuto. Godo, invece, ha deluso le aspettative, commettendo errori che hanno pesato sul risultato finale. La Juve ha cercato di imporre il proprio gioco, ma le avversarie tedesche hanno mostrato una difesa solida. Le valutazioni delle giocatrici riflettono le loro prestazioni sul campo, con alcune che si sono distinte per impegno e altre che hanno deluso. La sfida resta aperta per il ritorno.

di Mauro Munno I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per il ritorno dei playoff di Women's Champions League: pagelle Juventus Women Wolfsburg. I voti e i giudizi alle protagoniste del ritorno dei playoff di Women's Champions League: pagelle Juventus Women Wolfsburg. LA SINTESI DELLA PARTITA De Jong 6 – Sul gol non le riesce il miracolo, attenta nella ripresa a sventare una conclusione di Beerensteyn Lenzini 5 – Costretta al campo aperto, è in ritardo su Endleman in occasione del gol Salvai 6.5 – Domina sulle palle alte ed è spesso pericolosa anche nell'altra area Harviken 6.5 – Partita faticosa su Beerensteyn, lei però tiene botta anche quando lasciata nell'uno contro uno.