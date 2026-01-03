Juventus Vlahovic è ai saluti | no al rinnovo

Dusan Vlahovic sembra ormai prossimo a lasciare la Juventus, con il club e l’attaccante che non hanno trovato un accordo per il rinnovo. La situazione attuale indica una possibile separazione, segnando la fine di un capitolo importante per entrambe le parti. Restano da definire i dettagli di un trasferimento che potrebbe cambiare gli equilibri della squadra e del mercato.

Vlahovic ai saluti Come riportato in questi giorni, Dusan Vlahovic è ai titoli di coda della sua avventura con la Juventus. Il centravanti serbo non rinnoverò con la Juventus. Il Barcellona alle porte Dal due di febbraio, Vlahovic sarà libero di firmare un accordo con un’altra realtà: con il Barcellona L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Vlahovic è ai saluti: no al rinnovo Leggi anche: Juventus, senti Vlahovic: “Grazie ai tifosi. Rinnovo? Mai dire mai” Leggi anche: CdS – Juve, Vlahovic ai saluti: la strategia di Comolli Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Milan addio Origi | il 2026 è finalmente l’anno dei saluti. Juventus, Vlahovic ai saluti? Spunta il Liverpool - Dusan Vlahovic torna al centro di voci di mercato che lo vorrebbero destinato al campionato di Premier League. fantacalcio.it

Juve, Vlahovic ai saluti: la strategia di Comolli - "La mia priorità è vincere, non riesco a pensare ad altro": parole e musica di Damien Comolli, ora ufficialmente ad del ... corrieredellosport.it

Vlahovic, c'è una cosa che ha colpito la dirigenza Juve. E cosa può cambiare tra futuro e rinnovo - Sono stati giorni di messaggi, chiamate, scambi, battute - tuttosport.com

Barcelona Will SIGN Juventus Striker Vlahovic This SUMMER

La partenza di Dusan #Vlahovic dalla Juventus sembra ormai certa. Salvo colpi di scena, il serbo lascerà la Juve a parametro zero. [ @Gazzetta_it] x.com

Da Vlahovic a McKennie: i giocatori della Juventus in scadenza di contratto nel 2026 - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.