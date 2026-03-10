Juventus | Spalletti pensa al futuro

Luciano Spalletti sta considerando le prossime mosse della Juventus e ha in mente un mercato che include un ritorno importante: Nico Gonzalez. Il tecnico ha già in mente quale tipo di giocatore potrebbe rafforzare la squadra e sta valutando le opportunità per portarlo in rosa. La Juventus, quindi, sta programmando le prossime strategie in vista della prossima stagione.

Luciano Spalletti sta già pensando al futuro della Juventus, e il suo mercato ideale passa inevitabilmente da un ritorno che conosce bene: Nico Gonzalez. L'allenatore toscano, dopo aver ereditato una rosa da plasmare a sua immagine, ha espresso chiaramente la volontà di rinforzare gli esterni d'attacco con profili di qualità