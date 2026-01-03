Spalletti non pensa al futuro ma la Juventus…Svelata la posizione dei bianconeri sul rinnovo dell’allenatore! Aggiornamenti importanti

La Juventus ha annunciato le proprie intenzioni riguardo al rinnovo di contratto di Spalletti. Mentre il tecnico non si concentra sul futuro, la società ha già delineato la propria posizione e sta valutando le prossime mosse. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla situazione contrattuale dell’allenatore e le decisioni in corso.

Spalletti non pensa al futuro ma la Juventus ha le idee chiare circa il rinnovo di contratto del tecnico bianconero. Ecco cosa ha deciso. Le parole di Luciano Spalletti suonano come una dichiarazione d'intenti di altri tempi. Alla vigilia della sfida contro il Lecce, l'allenatore di Certaldo ha affrontato di petto il tema del suo futuro in bianconero, dettando tempi e modi con la consueta franchezza. La filosofia del Mister: "Valutazioni solo a fine anno". Spalletti non cerca garanzie sulla carta, ma sul campo. "Se avevo bisogno di qualcos'altro o di sentirmi con un contratto di più anni ne avrei parlato all'inizio con Comolli", ha spiegato il tecnico.

