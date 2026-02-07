La Juventus non molla l’affare Bernardo Silva. La società bianconera segue da vicino il centrocampista del Manchester City e sta studiando la prima mossa concreta per portarlo a Torino. Nei prossimi giorni, ci saranno incontri e valutazioni per capire se ci sono le possibilità di chiudere l’operazione. Silva resta uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto offensivo dei bianconeri.

Bernardo Silva Juve, la società bianconera continua a seguire il fuoriclasse del City e valuta la prima mossa per provare a portarlo a Torino. La Juve sta studiando con grande attenzione la situazione legata a Bernardo Silva. Secondo quanto riportato da MatchdayHQ su X, la dirigenza bianconera ha iniziato a monitorare ogni possibile spiraglio per portare a Torino il centrocampista. MERCATO JUVENTUS, LE ULTIME L’operazione viene valutata con cautela, considerando che il calciatore è un profilo tecnico di assoluto spessore, capace di ricoprire più ruoli tra la mediana e la trequarti. Il giocatore rappresenta un’occasione di mercato significativa per elevare il tasso tecnico della rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bernardo Silva Juve, la società continua a seguire il portoghese e valuta la prima mossa. Cosa sta succedendo

Approfondimenti su Bernardo Silva Juve

Le ultime indiscrezioni suggeriscono un possibile trasferimento di Bernardo Silva alla Juventus tra gennaio e giugno.

La Juventus ha preso una decisione riguardo al trasferimento di Bernardo Silva, facendo chiarezza sulla posizione di Comolli e sulle possibilità di ingaggiarlo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

BERNARDO SILVA JUVE: COLPO TOP, MA DIPENDA DA QUESTO!

Ultime notizie su Bernardo Silva Juve

Argomenti discussi: Juve-Bernardo Silva, Milan su Vlahovic e Lang ? Conte: le news di oggi ?; La Juve punta ai parametri zero per giugno: Celik, Senesi e Bernardo Silva; Svolta Juve, in estate acquisti da Scudetto: tutti i nomi per il grande salto; Calciomercato Juve: Celik, Senesi e Bernardo Silva a parametro 0 a giugno.

I parametri zero che fanno gola alla Juve: il sogno Bernardo Silva, Senesi e ÇelikAlla Continassa si lavora già con largo anticipo sulle occasioni a parametro zero, le possibili strategie bianconere per rinforzare la rosa. europacalcio.it

Juve, colpaccio a zero: un sogno che si realizzaIl calciomercato invernale si è chiuso da appena due giorni (2 febbraio), ma la Juventus è già al lavoro per rinforzare la propria rosa in estate e per mettere a segno un colpo da sogno. La dirigenza ... diregiovani.it

Wanene Barcelona take buata fiye da kowa a cikin su Bernardo Silva Julian Alvarez Bastoni #girlsempowerment #womeninsports #StudentAthletes #SportsInspiration #sportsday facebook

#BernardoSilva alla #Juve La condizione x.com