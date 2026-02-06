La Juventus ha deciso di non investire su Kolo Muani già l’estate scorsa, un errore secondo Balzarini. L’esperto commenta anche che Openda sarà venduto, mentre l’operazione con Comolli non è andata come sperato. La società potrebbe dover rivedere le strategie di mercato.

Balzarini boccia l’operazione condotta da Comolli e rimpiange Kolo Muani. Il riscatto di Openda da 43 milioni è un peso enorme per le casse. Le analisi post-mercato non accennano a placarsi, specialmente quando a parlare è una voce autorevole e profonda conoscitrice del mondo bianconero come quella di Gianni Balzarini. In un recente intervento sul suo canale YouTube, il giornalista ha affrontato senza giri di parole il tema che sta più a cuore ai tifosi: la sterilità offensiva e le scelte strategiche della dirigenza. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Balzarini boccia il calciomercato: cos’ha detto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Balzarini analizza gli errori di mercato in casa Juve: «Kolo Muani? Sbagliato non prenderlo già la scorsa estate. Openda sarà venduto»

David e Openda, arrivati quest’estate, non hanno ancora dimostrato il rendimento sperato, alimentando il rimpianto per l’eventuale acquisto di Kolo Muani.

La Juventus valuta diverse opzioni per l’attacco, tra cui Kolo Muani e altri nomi in lista.

Juve, Balzarini: 'Comolli costretto a sacrificare giovani per riparare gli errori altrui'Nelle scorse ore, il giornalista Gianni Balzarini, su YouTube, ha parlato della strategia di mercato attuata dalla Juventus, che prevede la cessione dei propri giovani. Una scelta che, secondo ... it.blastingnews.com

Juventus, Balzarini: ‘Quando si colpisce i bianconeri nel bene o nel male l’eco è grande’Non si placano le polemiche arbitrali dopo la sfida tra Verona e Juventus disputata al Bentegodi. L’episodio del rigore fischiato contro i bianconeri e il mancato cartellino rosso a Orban per la ... it.blastingnews.com

Juventus, ci sarà un nuovo assalto a Kolo Muani La verità sulle voci di uno 'scambio' con Thuram facebook

L’accordo per Kolo Muani alla Juventus c’era, ma il Tottenham l’ha bloccato. La Juve può riprovarci in estate dopo che in questa sessione ha ricucito i rapporti col PSG [Fabrizio Romano] x.com