La Juventus ha avviato contatti con l’entourage di Boga, cercando di definire il riscat del calciatore. Le discussioni sono in corso mentre la società lavora anche su rinnovi di contratto e altri acquisti. La squadra sta vivendo giorni di attività intensa, anche durante le pause ufficiali. La dirigenza monitora attentamente tutte le possibilità per rafforzare il roster.

Le grandi manovre in casa Juventus non si fermano nemmeno durante i giorni di riposo concessi alla squadra, con la dirigenza bianconera che, oggi 10 marzo, sta definendo le strategie per il futuro prossimo tra rinnovi eccellenti e riscatti strategici. Mentre i cancelli della Continassa riapriranno ufficialmente solo domani, negli uffici del club si respira un’aria di grande fermento: al centro del tavolo non ci sono solo i prolungamenti di colossi come Luciano Spalletti e del capitano Locatelli, ma soprattutto il futuro di un profilo che sta sparigliando le carte in campo, Jeremie Boga. L’esterno ivoriano, arrivato a Torino in punta di piedi, si è trasformato in brevissimo tempo in un’arma tattica micidiale, capace di spaccare le partite subentrando dalla panchina. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, febbre Boga: telefonata all’entourage per il riscatto

