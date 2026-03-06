Calciomercato Juve LIVE | scelto Vicario per la porta Boga verso il riscatto

La Juventus ha scelto Vicario come nuovo portiere e sta finalizzando l'acquisto, mentre Boga sembra destinato al riscatto. La redazione di JuventusNews24 seguono in tempo reale tutte le trattative del calciomercato, con aggiornamenti su indiscrezioni, incontri e accordi conclusi. Restate con noi per le ultime novità sul mercato bianconero.

