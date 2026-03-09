Ultimissime Juve LIVE | Boga verso il riscatto si continua a lavorare per Kolo Muani

Nelle ultime ore, la Juventus lavora per il riscatto di Boga e prosegue i negoziati per portare Kolo Muani in squadra. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle trattative e le mosse di mercato del club. Le notizie del giorno si concentrano sulle operazioni in corso, con dettagli sulle strategie e le evoluzioni delle trattative.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 9 marzo 2026. Kolo Muani alla Juventus, è lui l’obiettivo numero uno per l’attacco. Il valore del francese è sceso: può arrivare per questa cifra!. Ore 18.30 – Kolo Muani alla Juventus, è lui l’obiettivo numero uno per l’attacco. Il valore del francese è sceso: può arrivare per questa cifra! Boga Juventus: tutto apparecchiato per il riscatto dell’ivoriano, ma potrebbe esserci questo ostacolo da superare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Boga Juventus, la dirigenza lavora intensamente per definire l’acquisto a titolo definitivo del giocatore e valuta le prossime mosse contrattualiBoga Juventus, la dirigenza lavora intensamente per definire l’acquisto a titolo definitivo del giocatore e valuta le prossime mosse contrattuali Il mercato non si ferma mai e la Juventus inizia già a ... juventusnews24.com

Juventus, Boga sorpresa di mercato: 2 gol in 7 presenze e riscatto a meno di 5 milioniJuventus, Boga sorpresa di mercato: 2 gol in 7 presenze e riscatto a meno di 5 milioni Colpo a costo zero, rendimento altissimo. Jeremie Boga è diventato una delle sorprese ... tuttojuve.com

