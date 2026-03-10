Jutta Leerdam svela il regalo di Jake Paul da mezzo milione di euro | Ma i soldi non fanno la felicità

Jake Paul ha regalato alla sua fidanzata, Jutta Leerdam, una Mercedes-Benz Classe G color bronzo, un SUV di lusso, come riconoscimento per le medaglie ottenute alle Olimpiadi Invernali. La ginnasta ha condiviso il regalo sui social, sottolineando che, nonostante i soldi siano stati una sorpresa, “non fanno la felicità”.

Jake Paul ha sorpreso la sua fidanzata Jutta Leerdam con un SUV lussuosissimo come premio per le medaglie vinte alle Olimpiadi Invernali: mostra sui social la sua Mercedes-Benz Classe G color bronzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

