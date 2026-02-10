Giorgio Panariello e Tecla Insolia sono le prime voci italiane confermate per il nuovo film Disney Pixar

Disney Italia ha ufficializzato il cast vocale di Jumpers: Un Salto tra gli Animali, l’atteso lungometraggio Disney e Pixar che porterà il pubblico nel cuore della natura selvaggia. A guidare il doppiaggio italiano saranno Giorgio Panariello e Tecla Insolia, pronti a prestare le loro voci a due personaggi diametralmente opposti ma uniti da una missione comune. Il film, diretto da Daniel Chong ( Siamo solo orsi ) e prodotto da Nicole Paradis Grindle ( Gli Incredibili 2 ), debutterà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 5 marzo 2026. Il cast e i personaggi Tecla Insolia interpreta Mabel, un’appassionata amante della natura che utilizza una tecnologia sperimentale per trasferire la propria coscienza in un castoro robotico. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Jumpers: Un Salto tra gli Animali | Giorgio Panariello e Tecla Insolia tra le voci italiane del nuovo film Disney e Pixar

Approfondimenti su Jumpers Un Salto tra gli Animali

Ultime notizie su Jumpers Un Salto tra gli Animali

