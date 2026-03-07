Jumpers – Un salto tra gli animali è il nuovo film d’animazione di Pixar che affronta temi come l’ambientalismo, il rapporto tra diverse generazioni e la forza della natura. La pellicola, pur non portando innovazioni tecniche significative, si concentra su un messaggio forte e diretto. La narrazione segue le avventure di personaggi animali, evidenziando il legame tra esseri umani e ambiente naturale.

La nostra recensione di Jumpers – Un salto tra gli animali, il nuovo film d’animazione Pixar che racconta di ambientalismo, generazioni a confronto e la potenza della natura. Jumpers – Un salto tra gli animali, diretto da Daniel Chong e prodotto da Pixar, racconta la storia di Mabel, un’adolescente amante della natura che scopre una tecnologia capace di trasferire la coscienza umana dentro animali robotici. Il film esplora il conflitto tra uomo e natura e il modo in cui le nuove generazioni affrontano questa realtà. Mabel, impulsiva ma determinata, si trova a dover prendere decisioni importanti che la porteranno a maturare. Sarà centrale l’incontro con il saggio castoro re George, che diventa una guida per la protagonista. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Jumpers – Un salto tra gli animali, recensione: Pixar torna con un film non innovativo ma dal messaggio potente

Jumpers - Un salto tra gli animali, recensione: il grande ritorno della PixarLa Disney Pixar torna in grande stile con un nuovo lungometraggio animato che conquista con una favola ecologista e intensa che fa bene al cuore e...

Jumpers: Un Salto tra gli Animali | Giorgio Panariello e Tecla Insolia tra le voci italiane del nuovo film Disney e PixarDisney Italia ha ufficializzato il cast vocale di Jumpers: Un Salto tra gli Animali, l’atteso lungometraggio Disney e Pixar che porterà il pubblico...

Una raccolta di contenuti su Jumpers Un salto tra gli animali....

Temi più discussi: Jumpers – Un salto tra gli animali – Programmazione; Jumpers - Un salto tra gli animali; Jumpers - Un salto tra gli animali (2026) di Daniel Chong - Recensione; V.o.sott.ita - jumpers - un salto tra gli animali.

Jumpers – Un salto tra gli animali è ambientato nello stesso universo di UP!Jumpers - Un salto tra gli animali, ma ci sono anche legami più profondi con l'universo Pixar, in particolare per quanto riguarda Up ... cinefilos.it

Jumpers: dietro le quinte del film Pixar nell'intervista al regista Daniel ChongLa nostra intervista a Daniel Chong e Nicole Paradis Grindle, regista e produttrice di Jumpers - Un salto tra gli animali, il film Disney Pixar dal 5 marzo al cinema. movieplayer.it

Harry è così spaventato! LOL, intendiamo Jerry. #Jumpers - Un Salto tra gli Animali, il nuovo film Disney e Pixar, è al cinema. : https://www.jumpersfilm.it/ - facebook.com facebook