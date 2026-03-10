Joshua Jackson ha deciso di parlare per la prima volta sulla morte di James Van Der Beek, sottolineando come, in qualità di padre, l'enormità di quella perdita lo abbia colpito profondamente. Finora, l’attore non aveva rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla scomparsa del collega, ma ora ha espresso il suo pensiero, evidenziando il peso di questa tragedia.

«Per me, come padre, l'enormità di quella tragedia mi colpisce in un modo molto diverso che solo in qualità di collega, quindi penso che l'elaborazione sia ancora in corso», ha dichiarato l'attore ospite della trasmissione Today. Da quando è padre di Juno, una bambina avuta dall'ex compagna Jodie Turner-Smith, insomma, ha ansie diverse, che oggi riguardano anche il rapporto con la morte e che la scomparsa del collega ha acuito. Van Der Beek e Jackson lavorarono insieme giovanissimi sul set di Dawson's Creek, teen drama in sei stagioni andato in onda dal 1998 al 2003. A quel periodo, Jackson ha pensato molto dopo la scomparsa del collega. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Joshua Jackson rompe sul silenzio sulla morte di James Van Der Beek: «Da padre, mi colpisce l'enormità di quella tragedia»

