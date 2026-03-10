L’attore Joshua Jackson ha parlato pubblicamente della scomparsa di James Van Der Beek, con cui ha condiviso il set della serie Dawson’s Creek. In un’intervista, Jackson ha affermato che l’elaborazione del lutto è ancora in corso e ha condiviso alcuni dettagli sul suo stato d’animo. La notizia della morte di Van Der Beek ha suscitato molta attenzione nel mondo dello spettacolo.

L’attore Joshua Jackson rompe il silenzio sulla morte di James Van Der Beek, amico e collega di set nella serie Dawson’s Creek. Intervistato da Today, l’interprete ha dichiarato: “Penso che questo lutto colpisca in diversi modi. Come padre, credo che l’enormità di quella tragedia per la sua famiglia mi colpisca in modo molto diverso rispetto a come semplice collega. Quindi credo che l’elaborazione del lutto sia ancora in corso. Io e lui abbiamo condiviso questo periodo meraviglioso. Ed è stato formativo per noi. So che entrambi ricordiamo quel periodo con grande affetto, ma devo anche dire che so di essere solo una nota a margine di ciò che ha effettivamente realizzato nella sua vita”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Joshua Jackson rompe il silenzio sulla morte di James Van Der Beek: “L’elaborazione del lutto è ancora in corso”

