Ho perso mio fratello James Van Der Beek C’è una sensazione di devastazione e dolore che scorre così in fondo al cuore | parla Jared Van Der Beek

Jared Van Der Beek ha condiviso su Instagram la perdita del fratello James, scomparso l’11 febbraio a 48 anni a causa di un tumore al colon retto. La notizia ha provocato una forte sensazione di dolore e vuoto, che si percepisce chiaramente nelle sue parole. Jared ha scritto che il dolore è così profondo da sembrare una morsa allo stomaco, e ha ricordato i momenti passati insieme, come le risate e le conversazioni profonde.

Jared Van Der Beek ha voluto dedicare un lungo post su Instagram dedicato al fratello James, morto l’11 febbraio scorso 48 anni per un tumore al colon retto. “ Esiste un legame speciale tra fratelli e due giorni fa, quel legame fisico si è spezzato “, sono le prime parole. “Ora so perché la gente lo chiama crepacuore quando perdi qualcuno a te caro. – ha continuato – C’è una sensazione di devastazione e dolore che scorre così in fondo al cuore, non sapevo che avrebbe fatto così male. Era la mia persona, quello da cui andavo per qualsiasi cosa. L’ho ammirato da quando sono nato. Non ha mai mancato di esserci per me ogni volta che avevo bisogno di lui “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

