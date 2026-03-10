jolo che numeri la bella corsa continua

A cinque partite dalla fine della stagione regolare in Promozione, Jolo continua la sua marcia e si trova con un vantaggio di dodici punti sul sesto in classifica, occupato dal Pontebuggianese. La squadra mantiene il ritmo e sembra avviata a consolidare la posizione per i playoff, con numeri che testimoniano una corsa positiva. La competizione si avvicina alla conclusione e il risultato si fa più concreto.

Mancano cinque partite alla fine della "regular season", in Promozione. Ed il margine sul sesto posto, l’ultimo che dà accesso ai playoff, attualmente occupato dal Pontebuggianese, è di dodici lunghezze. Solo un crollo improvviso, a questo punto, potrebbe impedire allo Jolo di centrare da debuttante in categoria la qualificazione agli spareggi per tentare il salto in Eccellenza. Ed il prossimo fine settimana sarà il momento della verità, perchè al Fantaccini arriverà proprio il Pontebuggianese: una vittoria farebbe di fatto sì che il sogno diventi realtà. Intanto, gli uomini di mister Luigi Ambrosio sono pronti oggi a riprendere gli... 🔗 Leggi su Lanazione.it

