Linus dire che i numeri che indicano Lo Zoo di 105 primo programma del trimestre sono falsi ti va un po’ in **** non fai bella figura | Marco Mazzoli all’attacco

Marco Mazzoli critica duramente Linus, accusandolo di diffondere dati falsi riguardo agli ascolti di Lo Zoo di 105, il programma che conduce. La causa dell’attacco riguarda le stime di ascolto, che Mazzoli considera inattendibili e poco accurate. La polemica si è scatenata dopo che Linus aveva commentato i numeri forniti da un’agenzia di rilevazioni. La discussione coinvolge anche altri volumi di ascolto dei principali programmi radiofonici italiani.

“ Lo Zoo di 105 ” e “ Deejay chiama Italia ” sono due programmi radiofonici popolarissimi, uno on air su Radio 105 e l’altro su Radio Deejay. Com’è noto, al timone del primo c’è Marco Mazzoli, del secondo Linus. Ora bisogna dare qualche dato prima di entrare nel vivo della bagarre tra i due conduttori. Se si va a vedere la media del 2025, Deejay Chiama Italia è in testa (1.256.000 ascoltatori), Lo Zoo è secondo (1.238.000). Se invece andiamo a prendere il trimestre ottobre-dicembre 2025, è Lo Zoo che passa la comando (1.211.000 ascoltatori) con Deejay chiama Italia al secondo posto (1.202.000). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Marco Mazzoli: "Linus, ti va un po' in c***o a dire che i dati sono falsi"Marco Mazzoli ha criticato duramente Linus, accusandolo di diffondere dati falsi durante un acceso scambio di opinioni.

“Claudio Villa era un po’ birichino, però credo che non mi abbia mai tradito. Anche perché ti sposi con una ragazza giovane tutta per te, che fai? La tradisci?”: parla Patrizia Baldi,Patrizia Baldi ha raccontato ieri a “Domenica In” che Claudio Villa, morto nel 1987 per un infarto, era un uomo un po’ birichino ma mai traditore.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Marco Mazzoli: Linus, ti va un po' in c***o a dire che i dati sono falsi; Linus, Mazzoli e il botta e risposta sul primato tra Zoo di 105 e Deejay Chiama Italia.

Marco Mazzoli: Linus, ti va un po' in c***o a dire che i dati sono falsiEnnesimo scontro tra i due conduttori radiofonici milanesi sugli ascolti di Deejay e Zoo, dopo il sorpasso di quest'ultimo. Mazzoli: Far finta che quei numeri non esistano e deriderci, quando sei tu ... milanotoday.it

Linus: Non resterà nulla di Sanremo 2025. Aspetterei prima di dire che Olly è il futuro della musicaLinus si racconta in un'intervista al Messaggero. Il conduttore radiofonico commenta la decisione del Comune di Riccione di non rinnovare la rassegna dell'estate di Radio Deejay, notizia di cui aveva ... fanpage.it

Marco Mazzoli. . Caro Linus….. - facebook.com facebook