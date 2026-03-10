Un ex calciatore noto per aver vestito le maglie di Manchester City e Newcastle è stato accusato di aver ferito intenzionalmente un uomo coinvolto in un incidente a Huyton domenica sera. La polizia ha riferito che l’individuo coinvolto nel fatto è stato ricoverato in ospedale, mentre Barton si trova ora sotto indagine per il presunto episodio. La vicenda sta attirando l’attenzione del pubblico e dei media.

2026-03-10 15:22:00 Il web non parla d’altro: L’ex centrocampista del Manchester City e del Newcastle Joey Barton è stato accusato di ferimento intenzionale della Sezione 18 a seguito di un incidente a Huyton domenica sera. L’ex nazionale inglese è stato arrestato oggi e sia lui che Gary O’Grady sono stati accusati. L’incidente è avvenuto intorno alle 21:00 vicino all’Huyton e al Prescot Golf Club. La vittima è stata portata in ospedale e versa in condizioni gravi ma stabili. Una dichiarazione della polizia del Merseyside: “Possiamo confermare che due uomini sono stati accusati in seguito ad un’aggressione a Huyton domenica notte, 8 marzo. “Intorno alle 21:00, i servizi di emergenza sono stati chiamati a Fairway per la notizia di un uomo aggredito vicino all’Huyton e al Prescot Golf Club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Joey Barton ha accusato un uomo ricoverato in ospedale in seguito all’attacco a Huyton

