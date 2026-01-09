Violenza senza fine | un uomo aggredito nella notte Ricoverato in ospedale

Nella notte, un uomo di 29 anni è stato vittima di un'aggressione in via Borsellino. L'uomo ha riportato diverse ferite ed è stato trasportato al reparto di emergenza dell'ospedale Maggiore. L'episodio evidenzia ancora una volta la presenza di episodi di violenza nel territorio, che richiedono l'attenzione delle autorità e delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza della comunità.

Aggredito in piena notte da qualcuno in via Borsellino. È accaduto a un 29enne che ha riportato diverse ferite ed è stato ricoverato in ospedale al Maggiore.Sono già scattate le indagini da parte della polizia nel tentativo di risalire ai responsabili. Si cercano testimoni. Ignote al momento.

