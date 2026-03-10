Jenia AI lancia Ai Automation hackathon in collaborazione con n8n

Jenia AI organizza il “AI Automation Hackathon” in collaborazione con n8n, un evento di un giorno dedicato all’automazione dei processi aziendali tramite intelligenza artificiale. Jenia, agenzia specializzata nello sviluppo di Agenti AI, partecipa a questa iniziativa per promuovere soluzioni innovative che migliorano la gestione dei flussi di lavoro e semplificano le operazioni quotidiane. L’evento mira a coinvolgere sviluppatori e professionisti del settore.

Jenia, agenzia che sviluppa Agenti AI progettati per ottimizzare i flussi aziendali, riducendo tempi, errori e carichi operativi, annuncia l'evento "AI Automation Hackathon" powered by n8n, una giornata di innovazione dedicata all'automazione dei processi aziendali con intelligenza artificiale. L'evento si terrà sabato 14 marzo 2026 (9.30-19.00) presso Jenia in Viale Giacomo Matteotti 18, a Sassuolo. n8n è una piattaforma no-code che consente di costruire workflow automatizzati, integrando API, webhook e strumenti di AI in modo semplice e modulare.

