Collaborazione India-UE | prospettive positive ma con attenzione ai dettagli tecnici e industriali

A New Delhi, alle 10 del mattino del 4 febbraio 2026, si è concluso un importante accordo tra Europa e India. Le due sponde dell’oceano hanno avviato un percorso di collaborazione più stretto, ma i dettagli tecnici e industriali restano da definire con attenzione. Entrambe le parti guardano avanti con ottimismo, anche se ci sono ancora sfide da affrontare prima di arrivare a un’intesa completa.

A New Delhi, alle 10 del mattino del 4 febbraio 2026, si è chiuso un capitolo strategico per l’Europa e l’India. Non con un’annuncio clamoroso, ma con un’intesa sottile, tecnica, quasi invisibile agli occhi del grande pubblico. Eppure, il messaggio è chiaro: il partenariato tra l’Unione Europea e l’India, che da anni si muove tra promesse e ritardi, sta finalmente prendendo forma con un’attenzione mai vista prima ai dettagli industriali. A svelare il quadro è stato Alessandro Maffioletti, direttore dell’IICCI, in un’intervista a *Conti in Tasca*, dove ha parlato di “cauto ottimismo” ma con un avvertimento: il vero successo dipenderà da ciò che si nasconde dietro le porte dei laboratori, dei cantieri e delle catene di montaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

