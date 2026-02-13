Dynatrace lancia l’AI per l’IT | sistemi auto-riparanti e gestione proattiva delle performance Addio ai problemi!

In Italia, Dynatrace annuncia il lancio di una nuova intelligenza artificiale per l’IT. La tecnologia permette ai sistemi di auto-ripararsi e di gestire le performance in modo proattivo. Le aziende potranno dire addio ai problemi tecnici improvvisi e migliorare l’efficienza dei loro sistemi informatici. La rivoluzione nell’osservabilità digitale è appena iniziata.

Rivoluzione nell’Osservabilità IT: Dynatrace Intelligence promette sistemi auto-riparanti. La gestione dei sistemi informatici sta per entrare in una nuova era. Dynatrace ha presentato il 12 febbraio 2026 una funzionalità innovativa, Dynatrace Intelligence, che combina intelligenza artificiale deterministica e agentica per monitorare e ottimizzare le infrastrutture IT in tempo reale. L’obiettivo è passare da un approccio reattivo alla risoluzione dei problemi a una gestione proattiva e, in futuro, autonoma dei sistemi. La Complessità Crescente e l’Esigenza di un Nuovo Approccio. Le infrastrutture IT moderne sono diventate incredibilmente complesse, un intreccio di applicazioni, servizi cloud e dispositivi interconnessi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Dynatrace Intelligence

Durante i Grammy Awards 2026, Alex Warren ha dovuto affrontare un imprevisto tecnico che ha rovinato la sua esibizione.

La Procura di Napoli ha recentemente concluso le indagini preliminari riguardanti due persone sospettate di aver effettuato accessi non autorizzati ai sistemi dell’Agenzia delle Entrate.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Dynatrace Intelligence

Dynatrace: superato il miliardo di dollari di vendite complessive su AWS MarketplaceDynatrace ha superato il miliardo di dollari di vendite complessive su AWS Marketplace e ha ottenuto la competenza AWS Financial Services ... lineaedp.it

Dynatrace supera il miliardo di dollari su AWS Marketplace e rafforza l’alleanza strategica con AWSDynatrace supera 1 miliardo di dollari su AWS Marketplace e rafforza osservabilità e agentic AI nella collaborazione strategica con AWS. 01net.it