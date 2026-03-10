Jello Biafra | caduta ictus e ora stabile

L’ex frontman dei Dead Kennedys ha avuto un ictus emorragico nel fine settimana e ora si trova in condizioni stabili. La notizia è stata confermata da fonti vicine a lui, che hanno specificato che sta ricevendo le cure necessarie in ospedale. Non ci sono ulteriori dettagli sulle sue condizioni o sui trattamenti in corso.

L’ex frontman dei Dead Kennedys, Jello Biafra, è attualmente in condizioni stabili dopo aver subito un ictus emorragico nel fine settimana scorso. L’evento si è verificato sabato notte quando il musicista ha cercato di alzarsi dal letto e ha subito una caduta che ha evidenziato l’intorpidimento del lato sinistro del corpo. La comunicazione ufficiale proviene dall’etichetta discografica Alternative Tentacles, che conferma che l’artista sta ricevendo le cure necessarie e che la situazione medica è sotto controllo. Il cantante ha descritto con il suo tipico senso dell’umorismo la scena della caduta, paragonandola a uno slogan pubblicitario noto per i dispositivi di allarme medico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

