La coppia per ora resta in carcere In attesa di un domicilio stabile

La coppia coinvolta nell’aggressione al titolare di una pizzeria del centro di Spezia resta in cella. I due, ancora in carcere, hanno scelto di non rispondere alle domande degli inquirenti e attendono di trovare un’abitazione stabile. La vicenda si è svolta negli ultimi giorni e ancora non ci sono novità sulla loro posizione.

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e restano ancora in carcere i due spezzini protagonisti dell'aggressione al titolare di una pizzeria del centro avvenuta nei giorni scorsi. Il loro avvocato Davide Ambrosini del foro di Spezia sta verificando la disponibilità di ricovero, anche attraverso il Serd, della coppia in una comunità di recupero. Per il momento, essendo senza fissa dimora ma saltuariamente utilizzano un casolare abbandonato, restano dunque detenuti a Villa Andreino e nel carcere femminile di Pontedecimo. La coppia Emanuele Malagamba e Giorgia Russo era stata arrestata dagli operatori della squadra volanti della questura.

