Le voci e ora la rivelazione di Giulia Stabile | Ho avuto una esplosione…

Giulia Stabile è ormai una presenza stabile del panorama televisivo italiano. La ballerina lanciata da Amici continua a essere seguita da un pubblico molto ampio, in particolare dai più giovani, e negli ultimi anni si è ritagliata uno spazio sempre più riconoscibile nel mondo dello spettacolo. Scoperta da Maria De Filippi cinque anni fa, oggi Giulia non è solo una ballerina, ma anche conduttrice di Tu sì que vales e volto social molto seguito. Un percorso che testimonia crescita professionale e riconoscimento da parte del pubblico. Al di là del lavoro, Giulia continua a essere molto seguita anche per quanto riguarda la sua vita privata: dopo la relazione con il cantante Sangiovanni, nata proprio tra i banchi di Amici, non sono mancate negli anni indiscrezioni e presunte nuove storie che l’hanno spesso riportata al centro del gossip. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

