Kevin Hays Thomas Morgan e Jeff Ballard serata con tre musicisti di conclamata fama mondiale

Mercoledì 11 alle 21.30, il Jazz Club di Ferrara ospiterà tre musicisti di fama internazionale: Kevin Hays al pianoforte, Thomas Morgan al contrabbasso e Jeff Ballard alla batteria. Si tratta di un evento speciale perché, per la prima volta, questi artisti si riuniscono in un trio senza precedenti, portando sul palco un’esibizione di grande livello.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Mercoledì 11 (ore 21.30), presso il Jazz Club di ferrara, tre musicisti di fama internazionale, mai uniti prima in un progetto comune, si ritrovano in un’autentica all-stars: Kevin Hays, pianista e compositore statunitense di straordinaria esperienza, guida il trio; Thomas Morgan al contrabbasso, abituato a collaborare con giganti del jazz; e Jeff Ballard alla batteria, il cui drumming ha accompagnato leggende come Chick Corea e Joshua Redman. Il trio offre un interplay raffinato, con solismi brillanti e armonie sofisticate, alternando composizioni originali e reinterpretazioni eleganti di jazz standards. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Articoli correlati

Welliver ritorna come Bosch in tre nuovi episodi per la serie australiana di Ballard**Titolo**: *Harry Bosch torna in Ballard 2: Titus Welliver conferma tre nuovi episodi* **Lead**: Titus Welliver, l’attore che ha reso celebre Harry...

Sanremo, anche Fiorano sarà protagonista con tre giovani musicisti di SpezzanoSono Saverio e Fausto Cigarini, insieme a Matteo Pigoni, co-compositori del brano di Chiello e protagonisti sul palco accanto all’artista Si tratta...