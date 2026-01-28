Nicola Carraro, marito di Mara Venier, ha raccontato di aver rischiato la vita per un farmaco dimagrante. Ha avuto una pancreatite acuta e si è trovato in un reparto del San Raffaele pieno di casi simili. Tra pochi giorni, l’84enne festeggerà il suo compleanno, mentre Mara Venier sta già preparando una festa con amici.

Tra pochi giorni Nicola Carraro, editore e produttore cinematografico, spegnerà 84 candeline. Per lui la moglie Mara Venier sta già organizzando una festa di compleanno con amici e parenti per celebrare quella che, a tutti gli effetti, è una rinascita. Già, perché «l'ultimo anno è stato il più brutto della mia vita», ha raccontato Carraro sulle pagine di Chi, parlando dei continui ricoveri subiti nel corso degli ultimi dodici mesi. Il problemi alla schiena Il suo 83esimo compleanno, infatti, è cominciato nel peggiore dei modi: «Nel 2025 tanto per cominciare mi sono spaccato la schiena, sono finito sulla sedia a rotelle. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Nicola Carraro, il marito di Mara Venier: «Ho rischiato di morire per un farmaco dimagrante, ho avuto la pancreatite acuta. Il San Raffaele era pieno di casi»

«Sono state la sua forza di volontà e la sua vicinanza che mi hanno fatto lottare. Uscito dall’ospedale, prima dell’estate, non camminavo più di nuovo, ma l’ho guardata negli occhi e… E ora questo compleanno lo farò in piedi». Nicola Carraro racconta senza fil - facebook.com facebook