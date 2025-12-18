Marchetti attacca Blessin | Il peggior allenatore mai avuto Umiliazioni continue
In un'intervista senza mezzi termini, Marchetti prende di mira Blessin, definendolo il peggior allenatore mai avuto e denunciando umiliazioni continue nello spogliatoio. Le sue parole, rilasciate alla Gazzetta, scuotono l'ambiente calcistico e aprono un dibattito sul clima interno alle squadre. Un confronto forte che mette in discussione la gestione tecnica e il rispetto tra giocatori e staff.
Inter News 24 Marchetti, intervista shock dell’ex portiere alla Gazzetta: accuse durissime contro Blessin e il clima nello spogliatoio. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Federico Marchetti, ex portiere con una lunga carriera tra Serie A ed Europa, ha ripercorso alcuni passaggi significativi della sua esperienza da calciatore. Tra i temi affrontati, anche quello legato al peggior allenatore mai avuto, con parole durissime che non lasciano spazio a interpretazioni. Alla domanda diretta, Marchetti non ha avuto esitazioni nel fare il nome di Alexander Blessin, descrivendo un contesto che definisce tossico e umiliante dal punto di vista umano e professionale. 🔗 Leggi su Internews24.com
