Marchetti attacca Blessin | Il peggior allenatore mai avuto Umiliazioni continue

In un'intervista senza mezzi termini, Marchetti prende di mira Blessin, definendolo il peggior allenatore mai avuto e denunciando umiliazioni continue nello spogliatoio. Le sue parole, rilasciate alla Gazzetta, scuotono l'ambiente calcistico e aprono un dibattito sul clima interno alle squadre. Un confronto forte che mette in discussione la gestione tecnica e il rispetto tra giocatori e staff.

Lo sfogo di Marchetti: “A Cagliari ho subito mobbing, al Genoa Blessin ci umiliava” - (Adnkronos) – Il “mobbing camuffato” con il Cagliari, gli insulti e le umiliazioni di Blessin (“il peggior allenatore mai visto”) e la depressione. msn.com

Marchetti: «Blessin è il peggiore allenatore mai visto. Odiava gli italiani, a Calafiori diceva "italian bastard"» - Federico Marchetti, ex portiere della Lazio, tra le altre, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, dove ha ripercorso tutta la sua carriera, commentando diversi avvenimenti ... msn.com

Federico Marchetti: “Blessin ci umiliava nello spogliatoio, chiamava Calafiori "bastardo italiano”. Federico Marchetti torna sull’esperienza al Genoa e attacca Alexander Blessin: retroscena e accuse dallo spogliatoio. Raramente nel calcio dei social si è visto un - facebook.com facebook

