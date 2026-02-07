‘Janara’ la magia e il mito rivivono in centro storico e in Villa Comunale

In centro storico e in Villa Comunale, torna l’appuntamento con le Janare, le leggende delle streghe di Benevento. La manifestazione promette di portare il pubblico in un viaggio tra magia e mito, con spettacoli e racconti che rivivono le storie di un folklore antico. L’edizione di quest’anno punta a sorprendere ancora di più, attirando persone di tutte le età affascinate dal mistero e dalle tradizioni locali.

Tempo di lettura: 3 minuti ' Janara – Le Streghe di Benevento ' si appresta a realizzare una nuova ambiziosa edizione volta a sorprendere un pubblico numeroso e trasversale, attratto dal fascino del folklore, del mistero e di esperienze fuori dall'ordinario. Quest'anno il festival si propone di compiere un ulteriore salto in avanti, trasformando Benevento in una vera e propria città-racconto, in cui la quotidianità dialoga costantemente con una dimensione immaginaria, sospesa tra mito e leggenda. Dal centro storico alla Villa Comunale, lo spazio urbano verrà abitato da decine di eventi in contemporanea: "Sarà un'edizione molto impegnativa sia dal punto di vista artistico che organizzativo.

