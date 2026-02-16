Il principe ranocchio | il viaggio della principessa Biancofiore tra incantesimi streghe e malefici

Il Centro Teatrale da Ponte ha portato in scena “Il principe ranocchio” al Teatro Masini di Faenza, domenica 22 febbraio, a causa della voglia di portare le favole classiche sul palco. Lo spettacolo, scritto e diretto da Edoardo Fainello, unisce attore e musica dal vivo, coinvolgendo il pubblico con una storia di magia, streghe e maledizioni. Davide Ostan interpreta la principessa Biancofiore, che affronta un viaggio tra incantesimi e creature fatate. La rappresentazione si inserisce nel programma dedicato alle favole, offrendo un’esperienza teatrale ricca di canzoni e effetti visivi

Il Centro Teatrale da Ponte presenta, al Teatro Masini di Faenza, domenica 22 febbraio, nell’ambito del cartellone dedicato alle Favole, Il principe ranocchio, uno spettacolo di teatro d’attore e canzoni cantate dal vivo, scritto e diretto da Edoardo Fainello e interpretato da Davide Ostan, Bianca Padoin ed Eleonora Ruzza. Uno spettacolo divertente, ricco di musica e canzoni come nella migliore tradizione dei musical per bambini e famiglie, che servirà per raccontare un po’ di geografia e un po’ di scienze, assieme a quelli che sono i valori dell’amicizia e della lealtà. La storia racconta del viaggio attraverso l’Italia della principessa Biancofiore, accompagnata dal suo fedele servitore Grissino e dal ranocchio Guglielmo, in realtà figlio del Re Demetrio II e vittima di un incantesimo della strega Carpazia.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Il teatro canzone torna ad abbracciare il mondo delle favole con lo spettacolo "Il principe ranocchio" Questa domenica il Teatro Il Piccolo ospita lo spettacolo Un viaggio nella “Modena nera”: tra delitti, streghe e misteri dimenticati Scopri la “Modena nera”, un percorso tra storie di delitti, streghe e misteri trascurati nel tempo. The Frog Prince & The Iron Heart: A Tale of Betrayal | Lumi Story Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il teatro canzone torna ad abbracciare il mondo delle favole con lo spettacolo Il principe ranocchio; In libreria per San Valentino Fiabe d’amore. Al cuore della coppia; ’Lupin, il musical’ il ladro rubacuori stasera al comunale; Il Club dei Copioni domenica 8 febbraio a Forlì. Amore e incantesimi al Piccolo con ‘Il principe ranocchio’Al teatro Piccolo va in scena ‘Il principe ranocchio’, spettacolo inserito nel cartellone ‘Favole’ promosso dal Centro Teatrale da ... ilrestodelcarlino.it Il 27 Gennaio 2001 ci lasciava Sua Maestà Maria José di Savoia Regina d'Italia e Principessa del Belgio. Che grande Sovrana sarebbe potuta essere per il nostro Paese. Nel 25° Anniversario della Sua Scomparsa. #MariaJosé #MariaJosédiSavoia #Pri - facebook.com facebook