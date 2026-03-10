Iva Zanicchi show al Civico per il Gran galà della Donna

Al Teatro Civico si è svolto il Gran Galà della Donna, evento organizzato dal Comune in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna. La manifestazione ha visto una vasta partecipazione di pubblico e ospiti, con spettacoli e interventi dedicati alla celebrazione delle donne. L’iniziativa si è svolta nel rispetto del calendario e delle tradizioni locali, attirando l’attenzione di cittadini e istituzioni.

Grande partecipazione per il Gran Galà della Donna, l’evento organizzato dal Comune al Teatro Civico in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna. Musica, testimonianze, momenti di spettacolo e riflessione si sono alternati sul palco, dando vita a una serata intensa ed emozionante, capace di unire intrattenimento e contenuti di grande valore sociale. L’iniziativa ha saputo coinvolgere cittadini di tutte le età, creando un clima di condivisione e partecipazione che ha reso l’evento ancora più significativo. Ospite d’eccezione della serata è stata Iva Zanicchi, che con la sua presenza e le sue esibizioni hanno dato... 🔗 Leggi su Lanazione.it

