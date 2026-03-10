Iva Zanicchi show al Civico per il Gran galà della Donna

Al Teatro Civico si è svolto il Gran Galà della Donna, evento organizzato dal Comune in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna. La manifestazione ha visto una vasta partecipazione di pubblico e ospiti, con spettacoli e interventi dedicati alla celebrazione delle donne. L’iniziativa si è svolta nel rispetto del calendario e delle tradizioni locali, attirando l’attenzione di cittadini e istituzioni.

Grande partecipazione per il Gran Galà della Donna, l’evento organizzato dal Comune al Teatro Civico in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna. Musica, testimonianze, momenti di spettacolo e riflessione si sono alternati sul palco, dando vita a una serata intensa ed emozionante, capace di unire intrattenimento e contenuti di grande valore sociale. L’iniziativa ha saputo coinvolgere cittadini di tutte le età, creando un clima di condivisione e partecipazione che ha reso l’evento ancora più significativo. Ospite d’eccezione della serata è stata Iva Zanicchi, che con la sua presenza e le sue esibizioni hanno dato... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Iva Zanicchi show al Civico per il Gran galà della Donna Articoli correlati 8 Marzo Gran galà della donna. Ospite speciale Iva ZanicchiUna luce che torna ad accendersi, ogni anno, sulle storie, le conquiste e le ferite ancora aperte delle donne. ’Gran galà della danza’, viaggio coreografico sul palco del CivicoIl sipario si alza, il silenzio si fa attesa, la danza torna a parlare il linguaggio universale del corpo. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Iva Zanicchi Temi più discussi: Quasi ultimo, che fortuna!, Iva Zanicchi consola Gassmann a Domenica In. E sulla polemica del padre...; Iva Zanicchi show al Civico per il Gran galà della Donna; Iva, voce eterna: una Zingara pronta a prendersi il palco del Salieri; Ciao Maschio, protagonista il Festival di Sanremo. Iva Zanicchi critica Pucci a Sanremo per frase contro la destraSanremo 2026, il caso Pucci riapre il dibattito su arte e politica Il ritiro di Andrea Pucci dal Festival di Sanremo 2026, dopo una violenta campagna ... assodigitale.it Iva Zanicchi e la risposta sul caso Pucci: Sei uno st***oIva Zanicchi è tornata a parlare del caso Pucci che aveva infiammato la settimana antecedente al Festival, svelando la sua opinione. notizie.it Per l'inizio della nuova stagione Joe Bastianich, con Iva Zanicchi, ha incoronato il posto imbattibile per assaggiare la specialità emiliana: ecco qual è - facebook.com facebook Figura di straordinaria versatilità nel mondo dello spettacolo, Iva Zanicchi ha mantenuto vivo l'impegno per il dialogo intergenerazionale. Per il futuro, sogna una scuola che possa sviluppare al meglio il potenziale professionale e umano: tuttoscuola.com/iva x.com