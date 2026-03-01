Il 8 marzo si tiene il Gran Galà della Donna, un evento che ogni anno celebra le storie, le vittorie e le sfide ancora presenti nel percorso femminile. Quest’anno l’ospite speciale è Iva Zanicchi, cantante e artista nota al pubblico. La serata si svolge in una location dedicata, attirando partecipanti e spettatori interessati a riflettere sulle questioni di genere.

Una luce che torna ad accendersi, ogni anno, sulle storie, le conquiste e le ferite ancora aperte delle donne. Sul palcoscenico del Teatro Civico, il Comune rinnova il proprio impegno in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna con la quarta edizione del ‘Gran galà della donna’. Domenica 8 marzo, alle 21, una serata a ingresso gratuito che intreccerà musica, testimonianze e momenti di riflessione sulle sfide da affrontare nel percorso verso la piena parità di genere. Ospite speciale sarà Iva Zanicchi, famosa artista che nel corso della sua carriera ha più volte preso posizione contro le discriminazioni e la violenza di genere, anche attraverso brani come ‘Lacrime e buio’ e la partecipazione a iniziative solidali quali ‘Una voce per le donne’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 8 Marzo Gran galà della donna. Ospite speciale Iva Zanicchi

